Uus hariduslepe tekitab õpetajates hulga küsimusi

Kallas ütles Postimehele, et üldine siht kokku leppida õpetajate karjäärimudelis, koormuse arvestuses, töötingimustes ja rahastusmudelis seati suve alguseks või jaanipäevaks. «Ja pärast suvepuhkust, riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste järel sõlmida juba kokkulepe,» lisas ta. Kõnelustel on tähelepanu all kolm suuremat teemat: õpetajate karjäärimudel, nende koormusarvestus ja töötingimused ning rahastusmudel, mille alla kuulub ka koolivõrk. Iga teema alaläbirääkimiste töörühma on kaasatud kaks esindajat erakoolidest, kaks omavalitsustest, kaks õpetajate, kaks koolijuhtide ja kaks haridusministeeriumi poolt.