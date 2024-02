Lauri Laats: Jüri Ratas on asunud mind sotsiaalmeedias süüdistama

Jüri Ratas kirjutas sotsiaalmeedias, kuidas keskerakondlased külvavad venelaste seas küüditamise hirmu, millele peale kirjutas Lauri Laats vastulause.

Lauri Laatsi täispikkuses muutmata vastulause:

Möödunud nädalal ilmus Delfi venekeelses portaalis minuga pikk intervjuu, kus muude küsimuste seas rääkisime ka demokraatiast laiemalt. Intervjuus tõin välja mõned seigad allkirjade kogumisest Kaja Kallase tagasiastumist nõudvale petitsioonile, sealhulgas fakti, et rohkem kui üks kord nenditi vene keelt emakeelena kõnelevate inimeste poolt «ma ei julge kaasa rääkida, äkki on sel tagajärjed, äkki saadetakse Eestist minema».

Täna on endine keskerakondlane Jüri Ratas asunud mind sotsiaalmeedias süüdistama, et külvan selle fakti väljaütlemisega küüditamise hirmu ega tegele sellega, et inimeste hirme ümber lükata. Mida sellise jutu peale öelda?

Esiteks, mina usun, et Eesti Vabariik on õigusriik, kus kõik on seaduse ees võrdsed – kes järgivad Eestis kehtivaid seaduseid ja kohustusi, neil pole siin ka midagi karta. Täpselt seda ütlen igaühele, kes väljendab kõhklevat või vastupidist arvamust.

Teiseks, küüditamise sõna mulle külge kleepimine on Jüri Ratase poolt demagoogia musternäidis.

Kolmandaks, kui Jüri Ratasel on kurb vaadata Keskerakonda – nagu ta kirjutab –, siis minul on omakorda kurb vaadata Jüri Ratast, kes tegeleb just sellega, milles ta mind süüdistab. Hirmutamise ja segaduse külvamisega.

Jüri Ratas ei lahkunud Keskerakonnast aumehena, aga vaatamata sellele ei ole ma pidanud õigeks hakata tema käitumist meedia vahendusel kritiseerima või veelgi hullem, kiruma. Võimalusi selleks on olnud ohtralt. Ma ei tee seda ka nüüd, avaldan vaid lootust, et Jüri Ratas suudab Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniat tehes lõpuks Keskerakonnast lahti lasta.