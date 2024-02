Signe Riisalo: lõpetada tuleb noorte survestamine ja rahva väljasuremisega hirmutamine

Kas riik üritab ümber veenda neid perekondi, kes ei taha lapsi saada? Riisalo sõnul on see äraspidine loogika. «Selles mõttes, kui me vaatame neid uuringuid, kui palju Eesti pered ja naised soovivad lapsi saada, siis need numbrid on suuremad, kui on sündinud laste arv. See näitab ka seda, et potentsiaal rohkem lapsi saada on olemas. Kuigi, tõsi, viimastel andmetel on lapsesaamise soov natuke langenud. Tegelikult need lapsed ei sünni,» rääkis Riisalo.