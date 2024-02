FOTOD ⟩ Venekülas vajus buldooser läbi jää

Postimehele laekus vihje, et Venekülas asuvas karjääris vajus buldooser läbi jää ning inimene sellega koos. Väidetavalt vajus buldooser umbes 13 meetri sügavusele.



Päästeameti pressiesindaja sõnas Postimehele, et buldooser koos juhiga vajus vee alla, aga juht sai välja ning inimesed jäid kõik terveks. Kella poole 12 ajal käisid veel päästetööd ning üritati selgeks teha, kas vee all olev buldooser kujutab veekogule mingit ohtu.