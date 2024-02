Pevkur arutas Ida-Virumaa nelja linna juhtidega koostööd riigikaitses

«Kohalike omavalitsuste kohtumistelt jäi kõlama, kui tähtis on omavalitsuste jaoks koos kaitseministeeriumi, kaitseväe ja Kaitseliiduga arutada piirkonna riigikaitselisi arenguid ning olla võimalikult varakult kaasatud. Näiteks tuule- ja päikeseenergia ning riigikaitseliste objektide arendamisel on mõlemapoolsed huvid ja hea läbisaamine hädavajalik,» ütles kaitseminister peale kohtumisi Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidega.

«Arutasime, millised võimalused on leevendada piiranguid, mis kaitseobjektide rajamise või laiendamisega äri- ja majandustegevusele paratamatult tekivad. Väga oluline teema meie kohtumistel oli riigikaitse ja selle karjäärivõimaluste tutvustamine Ida-Virumaa koolinoortele. Rõõmustav oli, et need aruelud olid väga avatud ja et meil on omavalitsusjuhtidega Ida-Virumaal ühine arusaam riigikaitse ja Eestis paiknevate liitlaste panuse olulisusest piirkonda,» lisas Pevkur.