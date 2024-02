Õiguskantsler: puudega inimestelt ei ole õigust ühiskaarti nõuda

Õiguskantslerile on teatatud juhtumist, kus puudega reisijat koheldi ühissõidukis lugupidamatult – bussijuht nõudis puudega inimeselt tasuta sõidu õiguse tõendamiseks rohelist niinimetatud ühiskaarti, kuid reisija soovis oma tasuta sõidu õigust tõendada puudega isiku kaardiga.

«Regionaalministri määruse sätestab, et sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi olemasolul peab sõitja saama pileti hinnaga null eurot, mis väljastatakse paberpiletina, kui soodustus ei ole kantud sõidukaardile,» märkis puuetega inimeste õiguste valdkonna juht õiguskantsleri volitusel Liisi Uder.

Uder palus ühistranspordikeskustel kõigile bussijuhtidele teada anda, et puudega inimesel piisab tasuta sõidu õiguse tõendamiseks seaduses nimetatud dokumentide näitamisest. Uder palus ühistranspordikeskustel ka üle vaadata keskuse veebileht, et see kajastaks selgelt puudega inimeste õigust saada tasuta sõita puuet tõendava dokumendi alusel.