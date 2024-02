Poola kaitseväe juhataja külastas Eestit

«Poola uue kaitseväe juhataja, kindral Kukułaga leidsime kohe ühise keele ja me jätkame kahepoolses koostöös kõike seda mida me eelmise kaitseväe juhatajaga juba alustasime. Jagame kindraliga samu seisukohti nii ohu küsimuses, NATO sõjalises hoiaku osas, aga ka iseenda valmisoleku vajaduses,» ütles kindral Herem.

«Poola on Eesti strateegiline liitlane ja Läänemere piirkond moodustab ühtse operatsiooniala. Mul oli väga hea meel kohtuda Eestisse visiidile saabunud Poola kaitseväe juhataja kindral Wiesław Kukułaga. Poola on hetkel Ämarist läbi viimas NATO õhuturbemissiooni. Arutasime meie koostööd Ukraina abistamisel, ühishangete vallas ning praktilist koostööd, et rakendada Vilniuse tippkohtumisel kinnitatud NATO uusi kaitseplaane,» ütles kaitseminister Pevkur.