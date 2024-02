Aastapäevakontserdi kava saab põneval moel ennustada

Jaan-Eik Tulve senine karjäär on möödunud vanamuusikaansambli Vox Clamantis kunstilise juhi ja dirigendina, samuti on ta 1996. aastast gregooriuse laulu õppejõud Eesti Muusikaakadeemias. Teda on muu hulgas premeeritud nii Valgetähe V klassi teenetemärgi kui ka Eesti Vabariigi kultuuripreemiaga.

Pakkumine asuda tänavuse aastapäeva kontserdi kunstiliseks juhiks tuli Tulvele septembri keskel, nii et selle kontserdi organiseerimine on toimunud mitu kuud kestva protsessina. Enamgi veel, Tulve ülesandeks on juhtida kontserti ajal, mil Ukraina sõja algusest on möödas kaks aastat ning eestlasi kammitseb ärevus ja sõjahirm. Tulve sõnul on need tunded temagi sees olemas ning peegelduvad ka kontserdis, aga ometi ei tohiks lootus kaduda.