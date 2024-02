PÄÄSTEAMET SELGITAB ⟩ Selgus Saue tööstushoone tulekahju põhjus

Saue vallas Tule tänaval on tööstushoones tulekahju

Möödunud nädala teisipäeval said päästjad kutse Saue linna Tule tänava metallitööstusettevõttesse, mille katusest nähti suitsu ja ka leeke. Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektorid on nüüdseks välja selgitanud, et oletatavalt sai tulekahju alguse majas tehtud lammutustöödest.