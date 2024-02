Uuring: automaksu vastu on kolmveerand Eesti inimestest

Valitsus soovib alates 2025. aastast kehtestada Eestis mootorsõidukimaksu ning vastav eelnõu läbis käesoleval kuul Riigikogus esimese lugemise. Automaksu kehtestamisele on tugevalt vastu opositsioon ning praegusel kujul on automaks tekitanud erimeelsusi ka koalitsioonis. Ühiskonnauuringute viimases küsitluses uuriti, milline on hetkel inimeste arvamus automaksu osas.

2023. aasta juulis läbi viidud küsitluses ütles 72 protsenti vastajatest, et nad ei toeta ning 21 protsenti vastajatest, et nad toetavad automaksu.

EKRE valijatest 98 protsenti, Keskerakonna valijatest 94 protsenti, Isamaa valijatest 88 protsenti, SDE valijatest 61 protsenti arvab, et Kaja Kallas peaks tagasi astuma. Eesti 200 valijatest ütleb 40 protsenti, et Kaja Kallas peaks ning 52 protsenti, et ei peaks tagasi astuma. Reformierakonna valijatest 12 protsenti arvab, et Kaja Kallas peaks ning 82 protsento, et ei peaks tagasi astuma.