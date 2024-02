Urmas Reinsalu rääkis Kuku raadio saates «Sihik,» et kui erakonnakaaslased teevad talle ettepaneku kandideerida Euroopa Parlamenti, siis ta seda ka teeb. Vastates küsimusele, kas ta valituks osutudes asub ka europarlamenti tööle, vastas Reinsalu, et kindlasti.

Reinsalu selgitas, et iga kandidaat peab olema valmis ka tegelikult Euroopa Parlamenti minema. «Kui erakonnas leitakse, et on mõistlik, et ma kandideerin, siis ma kindlasti oma seniselt kogemuselt olen valmis seda tööd tegema.»