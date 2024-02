Narva erakorralise meditsiini osakonna (EMO) töötaja Natalja Vakulina ütles Postimehele, et kui meenutada olukorda haiglas enne Kõrgvee ametisse asumist, siis tundus see täiesti lootusetu. «Aga nüüd oli tekkinud kindlustunne, et haigla areneb edasi. Ei saa öelda, et Kõrgvee tõttu oleks õhkkond muutunud pingelisemaks või ebameeldivamaks, risti vastupidi,» rääkis Vakulina. «Haigla personal kogub teist korda mitme kuu jooksul toetusallkirju, inimesed tulevad neid andma oma vabast ajast, ka need, kes elavad teistes linnades. Juba see näitab, kuidas suur osa kollektiivist suhtub dr Kõrgveesse ja tema juhtimisstiili.»