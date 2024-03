FOTOD JA VIDEO ⟩ Diviisi suurtükiväepataljon võttis kasutusele uue kaudtule laskemoona

Uus 155-millimeetrise kaliibriga kildfugassmürsk pärineb Saksamaa tootjalt Rheinmetall ja on mõeldud kuni 40 kilomeetri kaugusel olevate jalaväe ja keskmiselt soomustatud sihtmärkide vastu võitlemiseks.

Kuni 70 kilomeetri laskekaugusega täppismürsu VULCANO eesmärgiks on vastase keskmiselt soomustatud punktsihtmärkide hävitamine. Seda moona saab kasutada nii statsionaarsete kui ka liikuvate sihtmärkide jaoks.

Diviisi suurtükiväepataljoni ülem kolonelleitnant Allan Raidma märkis, et tegevväelaste tasemel teadmised, hoitud relvasüsteemid ning täpne, õigeaegne ja hävitav tuli kogu lahinguvälja ulatuses on edu alus.