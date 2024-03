Politsei tabas Mustamäel loomi pinkide külge naelutanud noormehe

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kaarel Kallas ütles Postimehele, et pühapäeva pärastlõuna seisuga on noormees endiselt kinni peetud ning uurijad võtavad temalt ütlusi. Kas noormees ka vahi alla võetakse, ei ole praegu veel selgunud. Politsei on alustanud juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust, mille käigus selgub ka see, mitu sellist julma tegu toime pandi.