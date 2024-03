Reinsalu on jätkuvalt kõige populaarsem peaministrikandidaat

Erakondliku eelistuse järgi peaks Kaja Kallas tagasi astuma 99 protsenti EKRE, 91 protsenti Keskerakonna ning 88 protsenti Isamaa toetajate arvates. Eesti 200 toetajatest ütleb 43 protsenti, et Kaja Kallas peaks ning 40 protsenti, et ei peaks tagasi astuma. SDE toetajatest ütleb 46 protsenti, et Kaja Kallas peaks, ning 41 protsenti arvas, et ei peaks tagasi astuma. Reformierakonna toetajatest arvab 84 protsenti, et Kaja Kallas peaks ametis jätkama.