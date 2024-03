MANGAANIVEOD ⟩ Pahandusse sattunud Läti raudtee: mangaanimaaki veeti ajalooliselt Eesti sadamate kaudu, kuniks Läti sadamad võtsid kliendid üle

Tänane Postimees kirjutas , et sõjatööstuses hädavajaliku mangaanimaagi tarned Venemaale on sõja puhkemise järel hüppeliselt kasvanud. Alates 2023. aastast saadeti seda sinna ka ekspeaminister Tiit Vähi hoole all oleva Sillamäe sadama kaudu. Mangaan jõudis Tšeljabinski tehasesse, kuhu kuni 2023. aasta alguseni veeti mangaanimaaki Läti riigiettevõtte Läti raudtee tütarettevõtte LDz Logistika kaudu.

Kommentaaris öeldi, et Läti raudtee (LDz) ja selle tütarettevõtted järgivad rangelt kõiki rahvusvahelisi ja riiklikke sanktsiooniseadusi ja määrusi ega kaldu kunagi kõrvale nende nõuetest. «LDz jälgib tihedas koostöös asjaomaste ametiasutustega, kas kaubaveod või nendega seotud isikud on rahvusvahelistes sanktsioonide nimekirjas. Samuti vaadatakse üle vagunite omanikud ja nendega seotud isikud. LDz on loonud kontrollisüsteemi, mida regulaarselt auditeeritakse ja mida kasutatakse oma igapäevases tegevuses, et tagada sanktsioonide järgimine. Analüüsime põhjalikult oma äripartnereid, kliente ja nendega kaasnevaid võimalikke riske ning see töö toimub tihedas koostöös kõigi asjasse puutuvate asutustega, sh Läti maksu- ja tolliametiga.»