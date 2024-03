Laskemoona hind on kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul püsinud küll üsnagi normaalsena, kuid nagu riigi kaitseinvesteeringute keskus oma aasta kokkuvõttes mainis, siis laskemoonaturg on muutunud üha volatiilsemaks ja suurim väljakutse on laskemoonatarnete tagamine kliendile.

Foto: Matt Rourke