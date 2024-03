Siseminister Lauri Läänemets (SDE) nentis eilsel pressikonverentsil, et elanikkonnakaitses tuleb hakata tasa tegema 30 aastat tegemata tööd. «Vaadates julgeolekuolukorda meie regioonis, on oluline, et hakkaksime tegutsema selle nimel, et sõjalise ohu korral oleks meie inimesed kaitstud. Sõjaline vastupanuvõime on täpselt nii tugev, kui on tagala. Varjumine on laiemas elanikkonnakaitses oluline, sest sellega säästame inimelusid olukorras, kus vaenlane ründab sõjaliste objektide asemel tsiviilelanikkonda – nagu venelased on seda Ukrainas juba kaks aastat teinud,» ütles Läänemets.