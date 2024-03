Veebruari keskel sai avalikuks, et Venemaal on kuulutatud tagaotsitavaks peaminister Kaja Kallas. «Esimest korda ajaloos on Venemaal tagaotsitav teise riigi peaminister, Eesti peaminister Kaja Kallas, kes on seisnud selle eest, et eemaldada avalikust ruumist Nõukogude monumendid,» kirjutas Vene sõltumatu väljaanne Mediazona, mis sai juurdepääsu siseministeeriumi andmebaasile.