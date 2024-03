Valdav enamus eestimaalastest pole Kaja Kallase tööga rahul

Alates 2021. aasta lõpust on uuringufirma Norstat ja ühiskonnauuringute instituut korra kuus küsinud valijatelt ka nende hinnangut peaministri ja valitsuse tööle. Praegusel ajal ei kiida Kaja Kallase kui peaministri tegevust heaks koguni 69,3 protsenti valijatest ning 66,4 protsenti valijatest arvab, et valitsus teeb oma tööd halvasti.

Kaja Kallase tegevuse suhtes on enamjaolt positiivselt meelestatud üksnes praegused Reformierakonna toetajad ning kõigi teiste parlamendierakondade toetajate hulgas on mitte heaks kiitjad enamuses.

Samasugust jaotust on näha ka hinnangus valitsuse tööle. Kuigi kriitika valitsuse ja peaministri suunal on kuu ajaga marginaalselt vähenenud, püsib see juba mitmendat kuud väga kõrgel tasemel. Viimase aasta aja jooksul on see kriitika kasvanud kahe lainena. Esiteks pärast valimisi ning paralleelselt uue valitsuse moodustamisega ning teiseks paralleelselt Kaja Kallase idavedude skandaali ning valitsuse möödunud sügisese tegevuse valguses, millele kindlasti annab ka tooni peaaegu universaalselt ebapopulaarne kavandatav automaks, märkis ühiskonnauuringute instituut.