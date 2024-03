Keskerakond palub presidendil automaksuseadus välja kuulutamata jätta

«Mootorsõidukimaksu eelnõus ei ole ette nähtud erisusi puuetega inimestele, lasterikastele peredele ega vähekindlustatud isikutele. Ehkki põhiseaduse paragrahv 28 sätestab, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi erilise hoole all,» selgitas Kõlvart pöördumises.

«Valitsus ei ole seniajani arutanud maksuerandi tegemist suurperedele, ent just nemad vajavad autot, et igapäevaselt lapsi lasteaeda ja kooli viia ning eriti valusalt lööb see maapiirkondades elavaid lasterikkaid peresid. Auto maksustamine tähendab neile esmatarbevajaduse maksustamist. Seega ei ole põhiseaduse mõttega kooskõlas lasterikaste ja vähekindlustatud perede autode maksustamine,» märkis ta.

Eelnõu järgi tuleks sõiduki registreerimistasu maksta välismaalt toodud kasutatud auto eest, kuid mitte Eesti-sisesel omanikuvahetusel. See on vastuolus EL-i reeglitega, mille järgi ükski liikmesriik ei kehtesta teiste liikmesriikide toodetele otseseid ega kaudseid riigimakse. Vastuolu puhul ei saa välistada riigi vastu esitatavaid kahju hüvitamise nõudeid, mille tulemusena peab Eesti riik kohtuotsuse alusel hüvitama inimestele mootorsõiduki registreerimistasu nõudeid ühes lisanduva intressiga.

«Keskerakond on esitanud eelnõule hulga muudatusettepanekuid, mis aitaksid veidigi leevendada selle negatiivseid mõjusid. Oleme juhtinud tähelepanu sellele, et automaksu eelnõu ei arvesta toimetulekupiiril elavate pensionäride, hariduslike erivajadustega laste, puuetega inimeste, paljulapseliste perede, üksikvanemate ning üksi elavate pensionäridega, kelle võimekus kulude kasvu kanda on väiksem ja kellele võib transport muutuda raskemini kättesaadavaks,» ütles Kõlvart. «Kuna on aga oht, et eelnõuga liigutakse muutmata kujul edasi, arvestamata võimalikke vastuolusid nii Euroopa Liidu õiguse kui ka põhiseadusega ning arvestades seaduse negatiivset mõju inimeste heaolule, pöördun teie poole palvega mitte kuulutada mootorsõidukimaksu seadust välja, kui see riigikogus vastu võetakse.»