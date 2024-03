Rainer Saks kandideerib Parempoolsetega Euroopa Parlamenti

«Minu kogemus ja teadmised võimaldavad kaasa rääkida kogu Euroopa julgeoleku ja seeläbi ka Eesti tuleviku tagamise nimel,» lausus Saks. Ta lisas, et meil tuleb tagada Euroopa idatiiva julgeoleku probleemide senisest parem mõistmine ning neist lähtuvate huvidega arvestamine. «Euroopa julgeolek on tervik, mida tuleb koos ehitada, aga seista tuleb Eesti huvide eest,» sõnas Saks.

Parempoolsete juht Lavly Perling rääkis, et teab Rainerit ja tema vaateid juba aastaid. «Seega on mul hea meel, et ta otsustas oma kogemusi ja teadmisi Eesti hüvanguks just Parempoolsetes rakendada. Ikka selleks, et muuta julgete otsuste ja arukate lahenduste abil poliitikat vastutustundlikumaks,» ütles Perling.