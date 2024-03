MTÜ Eesti Keskerakonna kaitsja Aivar Pilv selgitab, et viibis kohtuistungi ajal Eestist küll väljaspool, kuid on otsuse praeguseks kätte saanud. «Siiski on olnud aega vähe, et tänast otsust põhjalikult ja detailselt analüüsida, mistõttu pole ma jõudnud veel rääkida Keskerakonna juhtkonnaga,» ütles Pilv.