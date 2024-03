Politsei otsib Lääne-Virumaal kadunud 72-aastast Ljudmilat

Politsei sai teate Ljudmila kadumisest teisipäeval kella 2 paiku, kui hooldekodu töötajad avastasid, et naine ei ole oma toas ega lähiümbruses.

Ljudmila on umbes 165 sentimeetri pikkune ning tal on lühikesed heledad juuksed. Lahkudes oli Ljudmilal seljas valge kampsun ja tumedad dressipüksid. Kaasas võib naine kanda kilekotti, milles on tekk.