Karis: Rootsi liitumine NATOga on Eesti ammuse unistuse täitumine

«Rootsist – riigist, kellega me jagame mitte ainult geograafilist, ajaloolist ja kultuurilist lähedust, vaid sageli sõprus- ja perekondlikke sidemeid – on saanud NATO täieõiguslik liige. On ütlematagi selge, et see on Eesti jaoks ammuse unistuse täitumine,» ütles Karis.