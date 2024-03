Isamaa suur edu erakondade reitingutabelis püsib

«Isamaa toetus on olnud madalam ja on viimastel nädalatel langenud pigem nooremate valijate hulgas. Nooremate kui 25-aastaste seas on erakonna toetus ligi kolm korda madalam kui 35-aastaste ja vanemate hulgas. Noor valija on Isamaa jaoks seega veel kasutamata ressurss,» rääkis Mölder.

«Teisel kohal jätkab EKRE, kelle toetus on alates jaanuari lõpust pigem aeglaselt kasvanud kui kahanenud. EKRE toetus on viimasel ajal kosunud ennekõike eestlastest valijate ning pigem paljulapseliste valijate hulgas. Nooremate kui 25-aastaste valijate seas jätkab EKRE tihedat konkurentsi sotsiaaldemokraatidega kõige populaarsema erakonna positsiooni üle. See peegeldab ennekõike ülejäänud erakondade nõrka kandepinda selles valijagrupis või üleüldiselt,» märkis Mölder.

Reformierakond püsib EKRE-st mõni protsendipunkt maas. «Paari kuu lõikes vaadatuna tundub, et erakond saavutas oma toetuse põranda umbes 17 protsendi juures eelmise aasta viimastel kuudel ning on praeguseni püsinud järjekindlalt seal. Kui teistest Norstati ja ühiskonnauuringute instituudi küsitlustest vaadata näiteks soovi peaministri tagasiastumiseks või toetust Reformierakonna poliitikatele nagu näiteks automaks, siis on näha, et erakonna praegune toetajaskond on üpriski selgelt oma erakonna selja taga. Samas erineb see aga väga teravalt teiste erakondade toetajatest, kes on erakonna suhtes pigem kriitilised ja nende poliitikaid ei toeta. Võib oletada, et muuhulgas ka seetõttu on hetkel oravatel raske nii toetajaid kaotada kui ka teiste erakondade ridadest neid juurde võita,» arutles Mölder.