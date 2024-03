Eesti ja Läti nõuavad Sillamäed läbivale ja Venemaa sõjatööstust toitvale mangaanimaagile ELi sanktsioone

Üle-eelmise nädala Postimehe lugu, et sõjatööstuses hädavajaliku mangaanimaagi tarned Venemaale on sõja puhkemise järel hüppeliselt kasvanud ning see on Venemaale jõudnud läbi Läti ja Sillamäe sadamate, põhjustas lõunanaabrite juures meediatormi. Läti president Edgars Rinkevitš teatas, et see kõik viitab süsteemsetele puudujääkidele.