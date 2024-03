Riina Solman: Ossinovski ja Läänemets, aeg on muutusteks küps

«Jevgeni Ossinovski kommenteerib meedias, et Porto Franco kohtuotsus on häiriv. Ilmselgelt ei mõtle ta ühiskonnale, vaid hetkel iseendale ja sellele, kuidas Tallinnas võimul püsida. Tallinna küsimusest on end distantseerinud ka sotsiaaldemokraadide esimees Lauri Läänemets, kes võiks ometigi siseministrina hoida korruptsiooni suhtes nulltolerantsi. Sotsiaaldemokraadid – te saate paremini, sest täna on muutused võimalikud, lausa käeulatuses.»