INTERVJUU ⟩ Igor Gräzin Tallinna linnapea umbusaldamisest: Mihhail Kõlvart jäi hammasrataste vahele

Siin on vaja selgelt vahet teha, et Kõlvart iseenesest on hea ja aus poiss, aga tal ei ole elus vedanud selles mõttes, et jäi praegu hammasrataste vahele. Hammasrataste vahele jäi ta sellega, et olles linnapea on ta ka ühe Eesti erakonna esimees. Nüüd see Eesti erakond on väga kehvas seisus. Küsimus pole mitte häältes, vaid küsimus on miljonis [euros] (rahaline karistus, mille ringkonnakohus Keskerakonnalt välja mõistis seoses Porto Franco juhtumiga, kuigi otsus ei ole veel jõustunud, sest riigikohus peab veel otsustama, kas võtab edasikaebuse arutlemisele või mitte - I. L.) et ühel hetkel võib hakata seda miljonit reaalselt maksma. Need kaks asja, et erakonna esimees on linnapea või linnapea on erakonna esimees ja erakond on rahaliselt peaaegu et pankrotis – see on väga ohtlik, sest see sisaldab endas alati võimalust kasutada linnavarasid erakonna huvides. Seda enam, et öelda, et see nüüd on lambist võetud või midagi, ei vasta tõele. Tasub meelde tuletada sellist legendaarset inimest nagu Edgar Savisaar, kelle ajal Keskerakond elaski linnarahadest.