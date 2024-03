Kaja Kallas ütles, et Madis Timpsoni valiku kasuks oli mitu põhjust. «Justiitsministeeriumi haldusala ootab, et justiitsminister oleks inimene, kellel on juriidiline haridus ja Madis Timpsonil on juriidiline kõrgharidus. Ta on töötanud justiitsministeeriumis seitse aastat, sama kaua on tal juhtimiskogemust Viljandi linnapeana. Ta on hea huumorimeelega ja väga tore inimene. Kindlasti on ta hea täiendus meeskonnale,» iseloomustas Kallas Timpsoni.