Sotsid kinnitasid Tallinna koalitsiooniläbirääkimiste delegatsiooni

«Meie jaoks on oluline tallinlaste toimetuleku tagamine, et sõltumata majanduslikust seisust oleks inimestel ligipääs kvaliteetsele haridusele ja arstiabile. Peame tagama sujuva ülemineku eestikeelsele haridusele. Kindlasti on oluline jätkata ka kodulähedaste lasteaedade ning alg- ja põhikoolide võrgu välja arendamisega,» nimetas Madle Lippus sotsiaaldemokraatide jaoks olulisi küsimusi läbirääkimistel.