Kaja Kallas: Tallinna võimuläbirääkimisi kasutatakse väljapressimiseks

Kallas sõnas, et Tallinna linnavalitsus ei ole see koht, kus muudetakse Eesti põhiseadust. «Mul on üleskutse Isamaa juhile - meil on üks suur väljakutse Tallinnas ja see on eestikeelsele haridusele üleminek. Soov on nende läbirääkimistega edasi minna. See ei ole pooside võtmine ega populismi küsimus. Ma tõesti palun, et paneme selle linnavalitsuse kokku.»