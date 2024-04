Algas teine läbirääkimiste päev ja tegime esimeseks ülevaate eelarvest ja eelarvestrateegiast. Fantastiline põhjalikkus, on väga hea meel, et linnas on ikkagi häid spetsialiste ja juhte tööl. Pilt seevastu on aga kohutav, mis sealt avanes. See on hämmastav, kuidas linna seni juhitud on. Ma ei ütle, kes seda ütles, aga saalis kõlas lause, et eelarvestrateegia on kiri jõuluvanale. Niisiis seal on ka tööd ja võimalusi palju. Nüüd, kui me lähme tagasi tuppa, hakkame rääkima haridusest, eestikeelsest haridusest, lasteaiavõrgust ja paljust-paljust muust. Seejärjel räägime ühistranspordist, tuleb kindlasti sama töine ja asjalik läbirääkimine nagu eile.