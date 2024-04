«Koalitsioon ei tohiks sekkuda opositsiooni aseesimehe valimisse riigikogu juhatusse. On üks erand, mis seda reeglit kinnitab. Erakond, kes eitab valimistulemusi ja nimetab riigikogu ebaseaduslikuks, juhtigu mõnd mänguautot, mitte parlamendi istungeid,» kirjutas Ligi Facebooki postituses.

Ligi sõnul tuleks muuta praktikat ja olla tulevikus valmis kõrvaldama istungitelt saadikud, kes sõnavõtte müramasinatega summutavad ja kõnepulti blokeerivad, nagu EKRE seda on teinud.

Ligi kirjutas, et põhiseadus ega riigikogu kodukord ei näe ette võimalust, et parlamenti valitakse riigi kesksete institutsioonide mittetunnistajad ja töö põhimõttelised takistajad.

«Kuid kuna see nüüd ilma ametlike Vene parteidetagi juhtunud on, tuleb sätte üldsõnalisuse puhul rakendada teksti mõtet ja tagada ka riigi toimimine ebatraditsiooniliste võtetega. Loomulikult tuleb edaspidigi alla suruda destruktsioon muudatusettepanekute, eelnōude ja arupärimiste rämpsu suhtes, mis päevakordi ummistavad. Varem pole seda vaja läinud,» kirjutas Ligi oma seinal.

«Vähe sellest, et see partei on tõestanud enda ebalojaalsust riigi ja tema reeglite suhtes, riigikogu istungi juhataja peab käituma täiesti parteitult, parlamendi tööd tagama ja kõiki saadikuid võrdselt kohtlema,» lõpetas Ligi postituse.