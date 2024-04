Erakondade reitingud: tabeli viimane on napilt valimiskünnise lähedal

«Keskerakonna toetus püsib 10 protsendi kohal ning siin ei ole viimastel nädalatel suuremaid muutusi näha olnud. Jätkuvalt on erakonna jaoks kõige nõrgem koht eestlastest valijate toetus, mis on hetkel 3,6 protsenti. See on taaskord ajalooliselt madal tulemus. Alates juhivahetusest eelmise aasta septembris on erakonna toetus eestlaste hulgas langenud peaaegu kolm korda. Pikemas plaanis on toetus eestlaste hulgas langenud alates sellest ajast, mil lagunes Keskerakonna koalitsioon EKRE ja Isamaaga. Samal ajal on mitte-eestlastest valijate hulgas Keskerakonna toetus püsinud stabiilne. Tasub üle korrata, et kui erakond soovib kunagi suurde poliitikasse naasta, siis on neil vaja uuesti leida tee eestlastest valijate südametesse. Erakonnale lojaalne mitte-eestlastest valijaskond on piisavalt väike, et suures pildis nemad erakonna saatust määrata ei suuda,» ütles Mölder.