Piiskop Daniel: me palvetame mõlema vaenupoole eest

Väga hea, et te selle kirja jutuks võtsite. Me räägime kirjast, kus Moskva Vene Õigeusu kiriku patriarh Kirilli kuulutas möödunud nädalal, et sõda Ukraina ja sõda toetavate lääneriikidega on jõudnud uude faasi ning selle toetamine on kõigi õigeusklike kohustus. Ma olen aru saanud, et see on korraldus, mis on mõeldud täitmiseks. Saan ma õigesti aru?

Patriarh on küll seal eesotsas, aga tegemist ei ole kirikliku organisatsiooniga. Kui peaks juhtuma, et see kiri saadetakse ka kiriklikest struktuuridest alla, siis meie tingimustes on mõistetav, et me ei saa seda mingil kujul täitmiseks võtta.

Äärmuslased pakuvad ühe lahendusena välja, et sidemed Moskva patriarhaadiga lõigata formaalselt ja sisuliselt läbi. See ei ole ju võimalik?

On selline vanasõna, et vanemaid ei valita ning see kirik on jõudnud siia läbi Venemaa. Struktuursed sidemed on siin ikka vaieldamatult olnud Vene kirikuga läbi erinevat piiskopkondade. Kui meile teinekord pannakse süüks seda, et me palvetame patriarhi eest, siis me palvetame mõlema vaenupoole eest – me ei saa minna relv käes ühele või teisele poole. Me ei tea, milline on see väljapääs, aga me palume, et issand seda ise suunaks ja juhiks.