Siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt kohtus 2. aprillil Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) ülemhingekarjastega, et arutada Vene Õigeusu Kiriku juhi patriarh Kirilli viimast avaldust, kus ta nimetas Ukraina-vastast agressiooni pühaks sõjaks. See tõstatas taas küsimuse, milline on MPEÕK suhtumine sellesse sõtta.