Kaitsevägi korraldab Viljandimaal kontrollõppuse

Ennuksemäe metsavendade punker on Eesti suurim metsavendade ajalugu puudutav objekt, mis on autentselt taastatud ning kõigile avalikuks kasutamiseks. Seoses õppusega palub vallavõim metsavendade punkrit esmaspäevast neljapäevani mitte külastada.

Ennuksemäe metsavendade punker paikneb Viljandi valla metsades Holstre ja Mustla vahel ning see on tules hävinud kahel korral – 1945. ning 2016 aastal. Viljandi vallavalitsus otsustas punkri uuesti taastada 2021. aastal ajaloolise väärtusliku külastusobjektina avalikuks kasutuseks – punkris on puuküttel pliit, kuus nari ning kahte sissepääsu ühendav tunnel.