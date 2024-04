Professor soovitas muu hulgas analüüsida Norra välisministri Espen Barth Eide hiljutist avaldust, et keegi ei tee piisavalt selleks, et Ukraina sõda võidaks.

«Loogiline mõte selle taga on järgmine - kui usute, nagu väidavad Eide ja enamik NATO riike, et Putini Venemaa kujutab endast eksistentsiaalset ohtu Euroopale, siis teete kõik endast oleneva, et sellele ohule vastu seista, aidates Ukrainal võita. Ja kui te ei tee Ukraina abistamiseks kõike, mida saate, siis järeldub, et te ei pea Putini Venemaad eksistentsiaalseks ohuks Euroopale,» kirjutas politoloog.