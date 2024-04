Reitingud: Isamaa edu EKRE ees on veidi vähenenud

Isamaa toetus on viimased viis nädalat vähehaaval langenud ning on praegu võrreldes märtsi alguses saavutatud tipuga 2,1 protsendipunkti võrra madalam ja teisel kohal olev EKRE jääb Isamaast 8,3 protsendipunkti kaugusele

Tegemist on nelja nädala koondtulemusega, kuid kui arvestada vaid viimase nädala numbreid, on Isamaa ja EKRE vahe veelgi väiksem. Nimelt viimase nädala tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,9 protsenti, EKRE-t 20,2 protsenti ja Reformierakonda 18,6 protsenti.

Tartu ülikooli politoloogia kaasprofessori Martin Mölderi sõnul pole sarnaselt eelnevale nädalale ka praegu suuremaid trende erakondade toetusmaastikul märgata. «Ainsa pikemaajalise muutusena on näha, et toetustabeli tipus oleva Isamaa reiting on viimastel kuu jooksul mõnevõrra kahanenud. Paralleelselt on kasvanud ka eelistuseta valijate osakaal ning kuna ühegi teise erakonna toetajate absoluutarv ei ole samal perioodil märkimisväärselt kukkunud, võib oletada, et osad Isamaa toetajad on leidnud oma tee hetkel erakondliku eelistuseta valijate hulka,» märkis Mölder.