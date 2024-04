VIDEO ⟩ Kolonel Rebo: lääne lubatud laskemoona viibimine tekitab Ukrainale suuri probleeme

«Hetkeseisuga siiski märke sellest, et Ukrainas oleks mingisuguseid planeerimata taandumisi või et mõni üksus keelduks lahingusse minemast,» ütles Rebo.

Rindel jätkuvad pidevad lahingud, enamasti Luhanski ja Donetski suundadel. Vene relvajõud on korraldanud roodu ja pataljoni suuruste üksuste mehhaniseeritud rünnakuid, mille käigus on nad saanud märkimisväärseid kaotusi. Rebo sõnul on maa kevade edenedes tahenenud ja ilmselgelt on Venemaa hakanud üritama korraldada suuremate soomusüksuste rünnakuid.

«Vene Föderatsioon ei ole kaotustest hoolimata rünnakutempot kaotanud ja nad hoiavad märkimisväärset initsiatiivi. Sellega üritavad nad panna Ukraina relvajõud keerulisse olukorda ja saavutada taktikalisi väikesi edenemisi,» ütles Rebo.

Paralleelselt Ukraina üksuste ründamisega on Venemaa jätkanud tsiviilelanikkonna terroripommitamist, mille tõttu on Venemaa evakueerimas piirialadelt tsiviilelanikke. Ukraina on omakorda andnud edukaid vastulööke erinevatele Venemaa militaarotstarbega lennuväljadele ja naftatööstusega seotud objektidele.

Rebo sõnul on Vene relvajõud edenenud Luhanski suunal Kreminna ja Lõmani vahelisel alal, selle nimel on nad hinnanguliselt kaotanud sadakond soomukit, sealhulgas ka tanke. «Vene pool räägib sotsiaalmeedias sellest, et sealt vahetatakse üksusi välja, mis tähendab seda, et olemasolevad on läbi põletatud ja tuuakse uusi asemele,» ütles Rebo.