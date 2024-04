Ja siis on Isamaa ning Vene kodanike hääleõiguse teema. Poliittehnoloogiliselt käib Isamaa üsna köie peal. Lühiajaliselt nad tõenäoliselt isegi kaotavad toetust. Nende reiting on olnud 28 protsendi ümber ja toetajate seas on kindlasti ka neid, kes ei mõista, miks Isamaa Tallinna võimukõnelustesse selle teemaga nii tugevasti sisse sõidab. Teisalt: ega Isamaal pole reitinguga praegu ka suurt midagi peale hakata. Kui on võimalik Isamaa jaoks olulises küsimuses (Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmine) kuhugi liikuda, siis miks mitte proovida.