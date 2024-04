Luubi all ⟩ Keda nuumab Tallinna keskerakondlik toiduahel?

Keskerakond on praktiliselt üksi Tallinna valitsenud juba alates 2005. aastast. 2021. aastal liitusid võimukoalitsiooniga sotsiaaldemokraadid, kuid viimase hetkeni hoidsid ohje keskerakondlased eesotsas linnapea Mihhail Kõlvartiga, kellele linnavolikogu 26. märtsil umbusaldust avaldas. Suure tõenäosusega on peagi linnavalitsuse kabinettides hoopis Reformierakonna, Isamaa, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti 200 liikmed.

Uue võimaliku koalitsiooni esindajad on teatanud, et kavatsevad tegeleda poliitilise valitsemisega mitteseotud linnastruktuuride depolitiseerimisega. See tähendaks, et laguneb süsteem, kus aastaid on linna asutuste ja ettevõtete juhtideks või ka nõukogudesse ja juhatustesse upitatud oma inimesi, keskerakondlasi. See aitas Keskerakonnal pealinnas võimu säilitada, ärgitada inimesi kandideerima Keskerakonna nimekirjas ja sundida neid järgima erakonna joont.