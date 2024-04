Tallinna uued elektribussid jõudsid kohale

Uued elektribussid on ajalooliseks teemärgiks ühistranspordis, sest varasemalt on nende erinevad mudelid olnud Eestis vaid katsetustel. Lisaks võtab TLT kasutusele ka moodsa põhjamaistesse tingimustesse sobiva laadimistaristu, mis hakkab esialgu asuma kahes kohas – Kadaka tee garaažis ja Väike-Õismäe lõppjaamas.

TLT juhatuse liikme Kaido Padari sõnul kujutab elektribusside regulaarsel liiniveol rakendamine uue ajastu algust pealinna ja kogu Eesti ühistranspordis, mille kaugem eesmärk on täielik üleminek nullemissiooniga sõidukitele.

«Meil TLT-s on suur rõõm ja loomulikult ka vastutus olla antud vallas teerajajad, sest töö ei lõpe pelgalt ühissõidukite liinile toomisega, vaid nende otstarbekas, majanduslikult põhjendatud ning vajaduspõhine kogukonna huvides rakendamine, nõuab ka tugisüsteemide arendamist. Uued elektribussid hakkavad kasutama 100% taastuvelektrit nagu kasutavad juba meie trammid ja trollid. Saame esimestena Eestis hindamatu kogemuse, kuidas akubussid meie ilmastikus käituvad, millised on selle sõiduomadused ja sõitjamugavus. Oleme kindlasti valmis teiste transpordiettevõtetega kohtumiseks ja kogemuste jagamiseks, et moodne elektriveerem jõuaks ka muude Eesti linnade tänavaile,» ütles Padar.