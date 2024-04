Kaja Kallas: ma ei tea kedagi, kellele Madis ei meeldiks

«Madise lahkumine, need põhjused, mis ta tõi, olid puhtalt isiklikud. Eelmisel neljapäeval saime kokkuleppele regionaalses tulujaotamises. Aga tõsi on ka see, et liikuvusreformiga, mille tähtaeg oli veebruaris, mingit edasiminekut ei ole olnud. Kindlasti on Madis hästi tore kolleeg ja igatpidi austatud ja armastatud. Meil mingeid halbasid tundeid teineteise suhtes ei ole. See oli tema valik lahkuda,» rääkis Kallas Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister».

Saatejuht küsis Kaja Kallaselt ka juttude kohta, et Madis Kallase asemele saab endine kultuuriminister Piret Hartman (SDE). «Kõigepealt, see on sotside koht. Sotsiaaldemokraatide esimees on rääkinud erinevatest valikutest. Eelkõige langetab valikud tema, siis juhatus ja küsimus on siis alles mulle. Hea tava on, et partnerid käivad ise nimed välja. Piretit me juba teame, aga kui on keegi teine, siis läheb protsessiga veidi kauem aega,» vastas peaminister.