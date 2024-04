Keskerakond kahtlustab, et Tallinna linnapea valimisel kasutati sedelite märgistamist

Kolmapäeval aga vaatasid Keskerakonna saadikud koos linnaametnikega hääletussedelid uuesti üle ning avastasid, et kolmanda vooru valimissedelitel ilmneb korrapära, mis viitab sellele, et sedelid on teadlikult märgistatud ning seega oleks rikutud hääletamise salajasuse nõuet, kirjutab ERR.

Keskerakonna fraktsiooni liige, volikogu aseesimees Marek Jürgenson ütles ERRile, et hääletussedelil oli «poolt» kasti iga võimuliidu erakond saanud oma nurga (vasak üleval, vasak all, parem üleval, parem all) ehk iga fraktsiooni liige tegi oma risti või linnukese just sellele fraktsioonile antud nurka ning hääli kontrollides sai see tähelepanek kinnitust.

Tehniliselt võttes polnud sedelid rikutud, kuid Jürgensoni sõnul tõuseb küsimus, kas sellise käitumisega on tagatud hääletamise salajasus.

Kohaliku omavalitsuse korraldamise seadus (KOKS) § 45. lõige 3 ütleb, et isikuvalimised otsustatakse salajasel hääletamisel, mille tulemused vormistatakse volikogu otsusena. Valimised.ee leht tõlgendab salajasi valimisi nii: «Iga valija peab saama hääletada nii, et keegi ei saaks tema tahte vastaselt teada seda, kuidas ta hääletas ja kas ta hääletas.» Kuna Tallinna linnavolikogus on igal erakonnal rohkem kui üks koht, ei ole võimalik sedelil teatud kohta tehtud risti järgi tuvastada, kas ja kuidas konkreetne saadik hääletas. Seadusandlus ei ole reguleerinud seda, kas see on valimiste salajasuse rikkumine, kui saab teatavaks, millisest erakonnast «reetur» on. Konkreetset isikut ju tuvastada ei saa.

Pühapäeval kogus Jevgeni Ossinovski (SDE) kolmandal katsel 79 liikmega Tallinna volikogus 41 häält. Hääletamisel osales 41 volikogu liiget. Teises voorus sai Ossinovski 39 saadiku toetuse, vastuhääli polnud. Seega jäi tal linnapeaks saamisest puudu üks hääl ning volikogu otsustas 39 poolthäälega korraldada veel kolmandagi hääletusvooru.