Belobrovtsev ütles, et temaga rääkinud inimesed tunnevad, et ühiskonda hirmutatakse sõjaga. «Sõda käib Ukrainas loomulikult, seda me teame, aga Eestis seda ei käi ja inimesed on natuke mures selle pärast, et see retoorika on muutumas aina rohkem paanikat tekitavaks. Tuletan meelde, et jaanuaris on Kaja Kallas intervjuus ajalehele Times öelnud, et Venemaa põhimõtteliselt võib meid rünnata kolme aasta pärast juba. Samas peab tunnistama, et mõned teie erakonnakaaslased, Marko Mihkelson ja Urmas Paet näiteks, on öelnud vastupidi, et Eesti ja teised Balti riigid peaksid hoiduma enda esitamisest Venemaa agressiooni võimalike tulevaste ohvritena. Meie tegevus peab olema seotud sellega, et me ei looks ise ettekujutust, justkui oleksid Balti riigid tulevikus peaaegu et möödapääsmatult Venemaa potentsiaalse agressiooni ohvrid,» ütles Belobrovtsev.