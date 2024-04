Politsei otsib 29-aastast Geirot

Lähedased andsid politseile teada, et nägid Geirot viimati eile kella 19 paiku Tallinnas ning mees pidi seejärel Jõhvi sõitma. Mehe auto on pargitud Jõhvi linnas asuvas raudteejaama parklas, ent senini on tema asukoht teadmata. Mehe telefon on välja lülitatud.