FOTOD ⟩ Raskes joobes autojuht sõitis Tallinnas surnuks jalakäija

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Kevin Enni ütles, et praegu teadaolevalt liikus 35-aastase mehe juhitud Volkswagen mööda Laagna teed linnast väljuval suunal, kui sõitis otsa ülekäigurada ületanud jalakäijale. Jalakäija, 60-aastane naine sai õnnetuses raskelt viga ning hukkus sündmuskohal.

Avariipaika saabunud politsei tuvastas, et roolis olnud mees oli raskes joobes, ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning viidi kinnipidamiskeskusesse. Avariiline sõiduk teisaldati politseiparklasse.

Ülekäigurada õnnetuspaigas on reguleeritud fooridega ning edasises menetluses selgitab politsei, kas foorituled sel momendil töötasid. Lubatud maksimaalne kiirus sel teelõigul on 70 km/h. Õnnetuse hetkel oli väljas veel pime. Nähtavus avariipagas on hea ning sel momendil põles ka tänavavalgustus.