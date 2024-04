Korb, Teder ja Keskerakond kaebasid Porto Franco otsuse edasi

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Teder pakkus Keskerakonna juhtivtöötaja Korbi kaudu erakonnale vara selle eest, et Korb ning Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea üle selleks, et Porto Franco saaks Tallinna linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.